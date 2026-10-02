ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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02.10.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 82,06 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 82,06 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'694 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 82,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,78 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 905'135 Stück gehandelt.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 34,46 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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