ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag ohne grosse Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 77,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,02 CHF aus. Zwischenzeitlich weitete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,54 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,68 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 124'467 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,66 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,42 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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