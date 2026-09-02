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02.09.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri)

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 77,20 CHF ab.

ABB
77.66 CHF -0.42%
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 77,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'291 Punkten steht. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 77,14 CHF. Bei 77,68 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 317'812 Aktien.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (52,66 CHF). Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 46,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.51 Mrd. CHF – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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