Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’241 -0.3%  SPI 20’041 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’070 -0.7%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 6’388 -0.5%  Gold 4’377 -1.6%  Bitcoin 63’124 -0.6%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 92.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Air-Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
Vaudoise-Aktie im Plus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 78,98 CHF.

ABB
78.32 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 78,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. Bei 79,12 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,52 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'896 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,86 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,66 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

So schätzen Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren verdient

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8817 15.12.2028 156216263
Long 12.1754 17.12.2027 156216259
Long 791.4 18.09.2026 156215620
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0661 17.12.2027 155830623
Short 12.1754 17.12.2027 155830622
Short 791.4 18.09.2026 157036857
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1297 11.29 156215699
Long 11.9909 5.53 158828042
Long 20.2923 1.98 159232051
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6504 12.40 157036029
Short 8.7933 8.89 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -54.97 134029532
Long 8 -25.26 152739223
Long 12 -8.33 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
08:48 Pharma weiter schwach
08:45 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’871.25 19.71 SL4BRU
Short 15’181.90 13.74 S3CBQU
Short 15’728.35 8.99 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’240.56 01.09.2026 10:36:35
Long 13’710.82 20.00 SZBKGU
Long 13’379.18 13.85 S1B77U
Long 12’818.59 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.