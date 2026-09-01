ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 78,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. Bei 79,12 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,52 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'896 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,86 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,66 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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