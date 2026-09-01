ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 77,64 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'327 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 77,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,72 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 656'425 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 52,66 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.51 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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