ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 37,30 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'137 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,32 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,24 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'753'293 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei 37,87 CHF markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 28,06 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Am 18.10.2023 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7'968,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7'406,00 USD in den Büchern gestanden.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 1,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

