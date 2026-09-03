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03.09.2026 10:18:37
ABB-Aktie in Grün: Modernisierung von rumänischem Atomkraftwerk
ABB hat einen Auftrag zur Modernisierung des einzigen rumänischen Atomkraftwerks Cernavoda erhalten.
Zum finanziellen Umfang des Auftrags machte ABB am Donnerstag keine Angaben. Der Konzern liefert unter anderem ein neues Leitsystem sowie Lösungen für Notabschaltung und Cybersicherheit.
Block 1 ist seit 1996 in Betrieb und hat eine Leistung von 700 Megawatt. Zusammen mit Block 2 deckt das Kraftwerk rund 18 bis 20 Prozent der rumänischen Stromproduktion. Die umfassende Sanierung von Block 1 ist ein milliardenschweres Projekt.An der SIX notiert die ABB-Aktie zeitweise 0,36 Prozent höher bei 77,74 Franken.
to/cg
Zürich (awp)
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