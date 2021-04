ABB-Aktie im Plus: Milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm startet am 9. April

Ein bereits früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Milliarden Dollar startet am (morgigen) 9. April.

Der Konzern will Geld an die Aktionäre zurückführen, das mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Power Grids eingenommen wurde. Im Rahmen eines früheren Aktienrückkaufs zum gleichen Zweck hatte ABB zuvor 3,5 Milliarden Dollar ausgegeben.

Das neue Aktienrückkaufprogramm werde auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse durchgeführt. Es endet am 23. März 2022.

ABB-Titel gewannen an der SIX am Donnerstag letztlich 0,73 Prozent auf 29,17 Schweizer Franken hinzu.

ra/yr

Zürich (awp)