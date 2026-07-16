Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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16.07.2026 07:29:00
ABB-Aktie im Blick: Industriekonzern vereinbart milliardenschwere Übernahme von Rotork
ABB verstärkt sein Automationsgeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme und kauft den britischen Spezialisten Rotork für rund 5,5 Milliarden US-Dollar.
ABB zahlt 503 Pence in bar je Rotork-Aktie, was einer Prämie von 60 Prozent auf den Durchschnittskurs in den vergangenen drei Monate entspricht. Rotork ist laut ABB ein Anbieter von intelligenten Durchflusssteuerungen und Messtechnik sowie ein führender Hersteller von elektrischen Stellantrieben.
Rotork soll nach Abschluss der Transaktion, der für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist, eine eigenständige Division im ABB-Geschäftsbereich Automation werden. Der Verwaltungsrat von Rotork hat der Transaktion einstimmig zugestimmt, nun müssen die Aktionäre den Deal noch absegnen.
Das britische Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar und eine bereinigte operative Gewinnmarge von 24,6 Prozent. Damit würde es rund 3 Prozent zum Umsatz von ABB beisteuern und unmittelbar zur Steigerung der operativen EBITA-Marge beitragen.
ABB will den Deal über bestehende Barmittel und zugesagte Bankkreditlinien finanzieren.
DOW JONES
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