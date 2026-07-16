ABB-Aktie im Blick: Industriekonzern vereinbart milliardenschwere Übernahme von Rotork

ABB verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte, hat er sich mit der britischen Rotork plc auf eine Übernahme geeinigt. Der Transaktion liege ein Unternehmenswert von 5,5 Milliarden US-Dollar zugrunde.

ABB zahlt 503 Pence in bar je Rotork-Aktie, was einer Prämie von 60 Prozent auf den Durchschnittskurs in den vergangenen drei Monate entspricht. Rotork ist laut ABB ein Anbieter von intelligenten Durchflusssteuerungen und Messtechnik sowie ein führender Hersteller von elektrischen Stellantrieben.

Rotork soll nach Abschluss der Transaktion, der für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist, eine eigenständige Division im ABB-Geschäftsbereich Automation werden. Der Verwaltungsrat von Rotork hat der Transaktion einstimmig zugestimmt, nun müssen die Aktionäre den Deal noch absegnen.

Das britische Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar und eine bereinigte operative Gewinnmarge von 24,6 Prozent. Damit würde es rund 3 Prozent zum Umsatz von ABB beisteuern und unmittelbar zur Steigerung der operativen EBITA-Marge beitragen.

ABB will den Deal über bestehende Barmittel und zugesagte Bankkreditlinien finanzieren.

DOW JONES