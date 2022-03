ABB-Aktie gibt ab: ABB erhält neue Kommunikationschefin

Karin Lepasoon wird zur Chief Communications & Sustainability Officer ernannt und ihre neue Aufgabe spätestens am 1. Oktober 2022 antreten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie wird gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung.

Die Schwedin Lepasoon kommt vom Energieunternehmen Vattenfall zu ABB. Dort war sie als Senior Vice President, Head of Group Communications und Mitglied des Group Executive Management Teams angestellt. Sie ersetzt Theodor Swedjemark, der das Unternehmen verlassen wird.

An der SIX notiert die ABB-Aktie am Montag stellenweise 2,05 Prozent tiefer bei 31,13 Franken.

cf/ra

Zürich (awp)