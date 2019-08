ABB-Aktie gewinnt: ABB ernennt Björn Rosengren zum neuen Konzernchef - Grossaktionär Investor zufrieden

Er werde ab März 2020 die Industriegruppe führen. Rosengren folgt damit auf Ulrich Spiesshofer, der unlängst zurückgetreten war.

Der 60-jährige Rosengren ist laut einer Medieninformation der ABB-Gruppe vom frühen Montagmorgen schwedischer Staatsbürger. Seit dem Jahr 2015 sei er Konzernchef des Technologiekonzerns Sandvik. Davor war er laut den Angaben bei dem Hersteller von Stromerzeugungssystemen Wärtsilä Corporation als CEO sowie bei dem Anbieter von Produktivitätslösungen Atlas Copco in verschiedenen Managementfunktionen tätig gewesen.

Im Communiqué wird er mit den Worten zitiert, dass er sich geehrt fühle, die Aufgaben bei ABB übernehmen zu dürfen. Er werde ab Februar 2020 bei ABB eintreten und ab März 2020 dann die Geschäfte als Konzernchef führen.

Resultat ausführlicher Suche

ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser, der seit dem Rücktritt von Spiesshofer auch als CEO amtet, werde sich ab dem Zeitpunkt März 2020 wieder ausschliesslich die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten ausüben, hiess es weiter. Nach einer ausführlichen Suche sei der ABB-Verwaltungsrat davon überzeugt, dass Rosengren der beste Kandidat für diese Position sei, sagte Voser gemäss der Medieninformation. Rosengren verstehe es unter anderem, dezentrale Organisationen erfolgreich aufzubauen und zur Wertsteigerung von Unternehmen beizutragen.

Voser werde zudem am Montagmorgen an einer Telefonkonferenz allfällige Fragen zu dem Führungswechsel beantworten. Björn Rosengren hat einen berühmten Namensvetter in Schweden. Er sollte aber nicht mit dem schwedischen Politiker und einstigen schwedischen Minister gleichen Namens verwechselt werden.

ABB-Grossaktionär Investor mit CEO-Wahl zufrieden

Der schwedische ABB-Grossaktionär Investor unterstützt die Ernennung von Björn Rosengren zum neuen Konzernchef. Er sei die richtige Führungsperson während der nächsten Reiseetappe von ABB, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

"Aus seinen früheren Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen kann er eine Erfolgsbilanz bei der Förderung einer dezentralen Kultur, der Leistungssteigerung und der Wertschöpfung vorweisen", kommentiert Investor-CEO Johan Forssell. Weiter wird festgehalten, dass Investor die von ABB eingeschlagene Strategie mit einer vereinfachten und dezentralen Organisationsstruktur weiter unterstütze.

Investor hält laut eigenen Angaben derzeit 11,2 Prozent aller ABB-Aktien und ist damit grösster Aktionär.

So reagiert die ABB-Aktie

Die ABB-Aktien reagieren am Montag auf die Ernennung von Björn Rosengren zum künftigen Firmenchef mit deutlichen Kursavancen. Analysten nehmen Rosengrens Ernennung mit Wohlwollen zur Kenntnis.

Bis 9.20 Uhr gewinnen die ABB-Valoren 2,3 Prozent auf 18,14 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) steht derweilen 1,06 Prozent höher.

Für die Analysten der Bank Vontobel passt die Ernennung von Björn Rosengrens Ernennung zur aktuellen Strategie von ABB, das Unternehmen in die nächste Phase seiner Umwandlung in eine dezentralisierte Organisation zu führen.

Er haben noch keine Gelegenheit gehabt, Rosengren persönlich kennen zu lernen, dieser verfüge aber zweifellos über reichlich Erfahrung und eine entsprechende Erfolgsbilanz, um die Entscheidung des Verwaltungsrats zu rechtfertigen und eine gute Wertschöpfung zu gewährleisten, schreibt Analyst Michael Lichvar.

Auch Andreas Willi von JPMorgan sieht in Rosengren einen sehr fähigen zukünftigen Firmenchef, der beim Industriekonzern endlich für Kontinuität sorgen könnte. Allerdings macht der Analyst klar, dass ABB auch nach der Verpflichtung Rosengrens mit denselben Problemen zu kämpfen haben dürfte. Er bleibt deshalb vorsichtig, was die Aktienkursentwicklung anbetrifft.

Eine eigentliche Überraschung stell die Personalie Rosengren für die Analysten nicht dar. Denn er wurde bereits vor zwei Wochen in Wirtschaftsmedien als Nachfolger des bereits zurückgetretenen Firmenchefs Ulrich Spiesshofer gehandelt. Zudem galt er als Wunschkandidat der Grossaktionäre.

Bern / Zürich (awp/sda)