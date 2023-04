ABB-Aktie gesucht: Weitere Investition in die US-Produktion

Insgesamt investiert der Technologiekonzern rund 170 Millionen US-Dollar in den USA, wie er am Dienstag mitteilte.

Die Investitionen erfolgen einerseits wegen der steigenden Nachfrage der Kunden. Andererseits helfen Investitionshilfen der amerikanischen Regierung (Inflation Reduction Act) zum Aufbau einer sicheren Lieferkette über den Ausbau der lokalen Fertigung. So werde auch der Trend zum "Reshoring" unterstützt, heisst es.

Insgesamt investiert ABB derzeit an sieben verschiedenen Standorten in den USA, wobei die Vorhaben teilweise bereits einzeln kommuniziert worden waren.

Die grösste Investition beläuft sich über beinahe 100 Millionen US-Dollar für ein neues Werkt für Antriebe und Services in New Berlin im US-Bundesstaat Wisconsin. Mit einer Investition von etwa 40 Millionen US-Dollar entsteht in Albuquerque, New Mexico, eine neue Produktionsstätte für Elastimold. Unter dieser Marke verkauft ABB Kabelzubehör für ein nachhaltigeres Stromnetz.

Ausserdem investiert ABB in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Installationsprodukte in Memphis, Tennessee, in eine Verpackungs- und Logistikanlage in Atlanta, Georgia, oder in den Ausbau des Hauptsitzes der Produktionsstätte für Roboter in Auburn Hills, Michigan.

Vor kurzem eröffnet wurden ein Verteilzentrum der Division Installation in Lehigh Valley, Pennsylvania, sowie eine Fabrik für den Bau von Ladestationen für elektrische Fahrzeuge in Columbia, South Carolina.

Im Schweizer Handel legt die ABB-Aktie zwischenzeitlich um 0,32 Prozent auf 31,48 Franken zu.

