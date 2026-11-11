ABB-Aktie fester: Millionen Franken für Tessiner Werk

Der Technologiekonzern investiert rund vier Millionen Franken in eine neue Fertigungslinie für das Stromversorgungssystem HiPerGuard.

Damit reagiert ABB laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf die wachsende Nachfrage von Rechenzentren und Industriekunden. Die Anlage sei die erste speziell für HiPerGuard ausgelegte Produktionslinie Europas. Nach Investitionen in den USA und Neuseeland erweitert das Unternehmen die weltweiten Fertigungskapazitäten für das System damit zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten.

HiPerGuard dient der unterbrechungsfreien Stromversorgung auf Mittelspannungsebene. Es schützt unter anderem Rechenzentren und moderne Fertigungsanlagen vor Stromausfällen.

Mit der neuen Linie wächst die Produktionsfläche in Quartino um 4000 Quadratmeter. Der Standort umfasst zwei Gebäude mit insgesamt 25'000 Quadratmetern Fläche. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich seit 2021 von 150 auf 450 verdreifacht. ABB rechnet angesichts des Ausbaus und der hohen Nachfrage mit einem weiteren Anstieg.

Die Investition ist Teil eines weltweiten Kapazitätsausbaus im Geschäftsbereich Elektrifizierung. Dieser schafft nach Unternehmensangaben allein 2026 zusätzliche Produktionsflächen von insgesamt 90'000 Quadratmetern. ABB will damit näher an den jeweiligen Absatzmärkten produzieren.

Die ABB-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 2,2 Prozent höher bei 70,50 Franken.

ls/ra

Quartino (awp)