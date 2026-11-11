|HiPerGuard
|
11.11.2026 15:46:36
ABB-Aktie fester: Millionen Franken für Tessiner Werk
ABB baut die Produktion im Tessiner Dorf Quartino aus.
Damit reagiert ABB laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf die wachsende Nachfrage von Rechenzentren und Industriekunden. Die Anlage sei die erste speziell für HiPerGuard ausgelegte Produktionslinie Europas. Nach Investitionen in den USA und Neuseeland erweitert das Unternehmen die weltweiten Fertigungskapazitäten für das System damit zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten.
HiPerGuard dient der unterbrechungsfreien Stromversorgung auf Mittelspannungsebene. Es schützt unter anderem Rechenzentren und moderne Fertigungsanlagen vor Stromausfällen.
Mit der neuen Linie wächst die Produktionsfläche in Quartino um 4000 Quadratmeter. Der Standort umfasst zwei Gebäude mit insgesamt 25'000 Quadratmetern Fläche. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich seit 2021 von 150 auf 450 verdreifacht. ABB rechnet angesichts des Ausbaus und der hohen Nachfrage mit einem weiteren Anstieg.
Die Investition ist Teil eines weltweiten Kapazitätsausbaus im Geschäftsbereich Elektrifizierung. Dieser schafft nach Unternehmensangaben allein 2026 zusätzliche Produktionsflächen von insgesamt 90'000 Quadratmetern. ABB will damit näher an den jeweiligen Absatzmärkten produzieren.
Die ABB-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 2,2 Prozent höher bei 70,50 Franken.
ls/ra
Quartino (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Wall Street zeigt sich zur Wochenmitte mit unterschiedlicher Tendenz. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.