|Kapitalmassnahme
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10.09.2026 14:18:03
ABB-Aktie fällt: So viele eigene Aktien hat der Konzern in einer Woche zurückgekauft
ABB hat zwischen dem 3. und 9. September 2026 insgesamt 476'918 eigene Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben.
Seit Beginn des Programms am 9. Februar 2026 hat der Industriekonzern insgesamt 8'235'895 Aktien zurückgekauft, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.Die ABB-Aktie verliert an der SIX zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 78,08 Franken.
awp-robot/ra
Zürich (awp)
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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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