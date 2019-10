ABB-Aktie etwas fester: ABB übernimmt chinesischen Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge

Der Technologiekonzern ABB baut sein Elektromobilitäts-Portfolio in China weiter aus.

So erwirbt ABB einen Mehrheitsanteil von 67 Prozent am chinesischen Anbieter für Ladelösungen Chargedot. Es bestehe die Option, den Anteil in den nächsten drei Jahren weiter zu erhöhen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Chargedot wurde den Angaben zufolge im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Firmensitz in Shanghai. Das Unternehmen ist auf AC- und DC-Ladestationen sowie die zugehörige Software für Elektrofahrzeuge spezialisiert und beschäftigt 185 Mitarbeiter. Zu den Anteilseignern zählt unter anderem der chinesische Autokonzern Saic.

Die Transaktion soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, so die Meldung. Zum Kaufpreis wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

an/rw

ABB-Aktien stehen am Montagmorgen im Schweizer Handel 0,43 Prozent höher bei 21,03 Franken.

Zürich (awp)