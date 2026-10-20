ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal

Wie schon in den beiden ersten Quartalen stiegen Umsatz und Auftragseingang zweistellig, wobei letzterer nicht zuletzt wegen der Rechenzentren überragte. Die Gewinnmarge verbesserte sich auf hohem Niveau noch einmal.

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,70 Milliarden US-Dollar, wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, zog auf vergleichbarer Basis gar um 40 Prozent auf 12,06 Milliarden Dollar noch markanter an und erreichte damit ein neues Rekordniveau. Insgesamt sei die Entwicklung im dritten Quartal nach Plan verlaufen, heisst es zum Geschäftsgang.

Der Auftragseingang sei durch kräftige Zuwächse in zwei der drei Geschäftsbereiche und bei positiver Entwicklung in den meisten Kundensegmenten getrieben worden. Besonders hob sich dabei das Segment Rechenzentren hervor, wo der Bestellungseingang im dreistelligen Bereich in die Höhe schoss.

Operative Marge bleibt über 20 Prozent

Der operative Gewinn nahm im Vergleich zum Umsatz leicht überproportional zu, entsprechend verbesserte sich auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) lag um 1,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert bei 20,8 Prozent und damit eher im oberen Bereich der Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. Den Anstieg führt ABB auf Verbesserungen in zwei der drei Geschäftsbereichen, geringere Verluste im Emobility-Geschäft und niedrigere Aufwendungen beim Konzernaufwand zurück.

Der Reingewinn lag bei 1,18 Milliarden Dollar und damit um 2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 wurden leicht nach oben angepasst. Neu peilt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren "Teens"-Bereich (bisher: im niedrigen zweistelligen bis unteren "Teens"-Bereich) an. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 270 Basispunkte erhöhen. Bisher wurde keine konkrete Ziffer für das Ausmass der Zunahme genannt.

ABB gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric

ABB gründet mit Mitsubishi Electric ein Gemeinschaftsunternehmen für Niederspannungsprodukte in Asien-Pazifik. Der Industriekonzern übernimmt für umgerechnet rund 495 Millionen Dollar einen Mehrheitsanteil von 51 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ABB erhält zudem die vollständige Kontrolle über die zugehörigen Vertriebsaktivitäten ausserhalb Japans.

Mit dem Schritt will ABB seine schwache Position in Japan ausbauen und den Zugang zu Wachstumsmärkten in Asien-Pazifik stärken. Das neue Unternehmen bündelt ABBs Technologie und Vertriebsnetz mit dem Japan-Geschäft von Mitsubishi Electric.

Die Sparte von Mitsubishi Electric beschäftigt rund 2800 Mitarbeitende. Sie produziert unter anderem Niederspannungs-Leistungsschalter, Schalter, Motorstarter, Schütze, Steuergeräte, Mess- und Überwachungstechnik sowie unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme. Die Fertigung sitzt in Fukuyama in Japan und Hanoi in Vietnam.

Im Geschäftsjahr 2025 bis Ende März 2026 erzielte die Einheit einen Umsatz von rund 640 Millionen Dollar bei einer niedrigen zweistelligen EBITDA-Marge. Der Unternehmenswert der kombinierten Geschäfte liegt bei rund 890 Millionen Dollar.

Der Abschluss ist für die zweite Hälfte 2027 geplant. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. ABB hat zudem eine Option, das Gemeinschaftsunternehmen mittelfristig vollständig zu übernehmen.

ABB-Aktien trotz starker Zahlen unter starkem Verkaufsdruck

Die Aktien von ABB gehen am Dienstag im frühen Handel in die Knie. Dabei hatte der Industriekonzern mit den Zahlen zum dritten Quartal 2026 nicht nur abgeliefert, sondern auch die Guidance erhöht. Doch die KI-Euphorie kippt.

Im Schweizer Handel notiert die ABB-Aktie zeitweise 4,71 Prozent tiefer bei 71,18 Franken. Damit notieren sie mittlerweile rund 21 Prozent unter ihrem Jahreshoch bei 89,14 Franken vom Juni. Mit einer Performance fast 20 Prozent seit Jahresbeginn notieren sie allerdings immer noch weit vorne in der SMI-Liste.

Der gute Lauf hat den ABB-Aktien mittlerweile auch ein stattliches Gewicht von gut 8 Prozent im SMI verliehen. Das wirklich sich auch auf den Leitindex aus, der 0,1 Prozent einbüsst.

Analysten zeigen sich durchs Band angetan von den am Morgen gezeigten ABB-Zahlen. Wachstumstreiber waren einmal mehr Rechenzentren und die Elektrifizierung. Insbesondere der rekordhohe Auftragseingang und die besser als erwartet ausgefallene operative Gewinnmarge überzeugten.

"Ein weiteres beeindruckendes Zahlenset von ABB", hiess es etwa in einer Einschätzung der RBC. Herausragend sei dabei das dreistellige Wachstum des Bestellungseingangs von Rechenzentren. Die Bank strich auch den rasch ansteigenden Auftragsbestand, die gesenkten Kosten oder die angehobene Prognose für das Gesamtjahr als positive Punkte hervor.

Der "fantastische" Bestellungseingang des Bereichs Elektrifizierung habe die Schwäche des Bereichs Automation mehr als aufgefangen, ergänzt der für die Bank Vontobel tätige Analyst. Die Erhöhung der Umsatzguidance für das Gesamtjahr sei in Marktkreisen allerdings bereits vorweggenommen worden.

RBC erachtet zudem das Joint Venture mit Mitsubishi Electric als sinnvollen Schritt, der den Zugang zum wichtigen Markt Japan verbessern sollte. Der Preis dafür ist laut RBC "vernünftig".

Der insbesondere aus Asien überschwappende Verkaufsdruck bei den Technologieaktien dominiert jedoch am Berichtstag die Gemengelage. Inflations- und Zinssorgen nach einem erneuten Anstieg beim Ölpreis hatten insbesondere in Korea im Halbleitersegment zu deutlichen Abgaben geführt. Das färbt auch auf ABB ab.

Drei Jahre lang hatten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Nun bekommt die Erfolgsstory Risse.

cf/hr

Zürich (awp)