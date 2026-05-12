|Übernahme
|
12.05.2026 10:19:36
ABB-Aktie dennoch tiefer: Übernahme des italienischen Transformatorenherstellers Specialtrasfo
ABB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Specialtrasfo unterzeichnet, einem italienischen Hersteller spezialisierter Mittelspannungstransformatoren.
Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Übernahme werden nicht genannt.
Specialtrasfo wurde 1946 gegründet und ist derzeit im privaten Besitz. Die Firma hat ihren Sitz im Grossraum Mailand und beschäftigt an drei Produktionsstandorten in Norditalien insgesamt 130 Mitarbeitende. 2025 erzielte die Firma einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, wovon "etwa die Hälfte auf das integrierte Angebot von ABB entfiel", wie es heisst.
Das übernommene Portfolio ist laut den Angaben auf Spezialtransformatoren für verschiedene industrielle Anwendungen in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Metalle, Bergbau, industrielle Verarbeitung und Offshore-Anwendungen spezialisiert. Damit werde das Antriebsstrang-Angebot von ABB erweitert.
Die ABB-Aktie verliert an der SIX stellenweise 0,66 Prozent auf 83,01 Franken.
awp-robot/ls/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.Schnell noch Plätze sichern!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.