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Übernahme 12.05.2026 10:19:36

ABB-Aktie dennoch tiefer: Übernahme des italienischen Transformatorenherstellers Specialtrasfo

ABB-Aktie dennoch tiefer: Übernahme des italienischen Transformatorenherstellers Specialtrasfo

ABB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Specialtrasfo unterzeichnet, einem italienischen Hersteller spezialisierter Mittelspannungstransformatoren.

Mit dem Zukauf will der Industriekonzern sein Angebot im Bereich Antriebstechnik erweitern und die Lieferkettensicherheit stärken.

Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Übernahme werden nicht genannt.

Specialtrasfo wurde 1946 gegründet und ist derzeit im privaten Besitz. Die Firma hat ihren Sitz im Grossraum Mailand und beschäftigt an drei Produktionsstandorten in Norditalien insgesamt 130 Mitarbeitende. 2025 erzielte die Firma einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, wovon "etwa die Hälfte auf das integrierte Angebot von ABB entfiel", wie es heisst.

Das übernommene Portfolio ist laut den Angaben auf Spezialtransformatoren für verschiedene industrielle Anwendungen in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Metalle, Bergbau, industrielle Verarbeitung und Offshore-Anwendungen spezialisiert. Damit werde das Antriebsstrang-Angebot von ABB erweitert.

Die ABB-Aktie verliert an der SIX stellenweise 0,66 Prozent auf 83,01 Franken.

awp-robot/ls/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

ABB-Aktie klar im Plus: Umsatzsprung im Startquartal

Bildquelle: ABB
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Mini-Futures auf SMI

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Short 13’924.10 13.65 BLPSVU
Short 14’423.43 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’071.00 12.05.2026 10:14:43
Long 12’545.99 19.13 SJQBZU
Long 12’276.66 13.72 SQNBFU
Long 11’750.80 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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