ABB-Aktie dennoch tiefer: Übernahme des italienischen Transformatorenherstellers Specialtrasfo

Mit dem Zukauf will der Industriekonzern sein Angebot im Bereich Antriebstechnik erweitern und die Lieferkettensicherheit stärken.

Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Übernahme werden nicht genannt.

Specialtrasfo wurde 1946 gegründet und ist derzeit im privaten Besitz. Die Firma hat ihren Sitz im Grossraum Mailand und beschäftigt an drei Produktionsstandorten in Norditalien insgesamt 130 Mitarbeitende. 2025 erzielte die Firma einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, wovon "etwa die Hälfte auf das integrierte Angebot von ABB entfiel", wie es heisst.

Das übernommene Portfolio ist laut den Angaben auf Spezialtransformatoren für verschiedene industrielle Anwendungen in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Metalle, Bergbau, industrielle Verarbeitung und Offshore-Anwendungen spezialisiert. Damit werde das Antriebsstrang-Angebot von ABB erweitert.

Die ABB-Aktie verliert an der SIX stellenweise 0,66 Prozent auf 83,01 Franken.

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Zürich (awp)