ABB-Aktie dennoch niedriger: ABB gewinnt Auftrag zur Modernisierung chilenischer Bergbauminen

So wurde mit dem Eigentümer der staatlichen Bergbauminen in Chile, Codelco, eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit zur Modernisierung und Optimierung der Minen unterzeichnet.

Sowohl offene Minen im Tagebau als auch unterirdische Minen und grössere Fabriken von Codelco sollen mittels Technologie von ABB über Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung in Richtung des angestrebten "Netto-Null-Ziels" hinsichtlich der Emissionen gebracht werden. Die Absichtserklärung ist an einer Bergbau-Messe in Las Vegas unterzeichnet worden, wie ABB am Donnerstag mitteilte.

Die ABB-Aktie verliert an der SIX trotzdem zeitweise 0,77 Prozent auf 48,97 Franken.

cf/tv

Zürich (awp)