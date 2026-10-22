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Rating im Blick 22.10.2026 16:34:36

ABB-Aktie dennoch deutlich leichter: Moody's hebt Ratingausblick auf positiv an

ABB-Aktie dennoch deutlich leichter: Moody's hebt Ratingausblick auf positiv an

Die Ratingagentur Moody's belässt das langfristige Emittentenrating des Technologiekonzerns ABB bei "A2".

Der Ausblick wird dagegen auf "positiv" von bisher "stabil" angehoben, wie Moody's am Donnerstag mitteilte.

Der verbesserte Ausblick widerspiegle die nachhaltige Margenverbesserung von ABB, die starke Cash-Generierung sowie eine niedrige Verschuldung, heisst es im Kommentar der Ratingagentur. Die Kreditkennzahlen von ABB entsprächen zunehmend den Anforderungen eines höheren Ratings.

Eine Heraufstufung hänge nun von einer weiterhin disziplinierten Finanzpolitik ab, die Akquisitionen und Ausschüttungen an die Aktionäre mit der Aufrechterhaltung einer geringen Verschuldung in Einklang bringe, so Moody's weiter.

Die ABB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 3,7 Prozent schwächer bei 69,18 Franken.

tp/mk

Zürich (awp)

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