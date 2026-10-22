|Rating im Blick
|
22.10.2026 16:34:36
ABB-Aktie dennoch deutlich leichter: Moody's hebt Ratingausblick auf positiv an
Die Ratingagentur Moody's belässt das langfristige Emittentenrating des Technologiekonzerns ABB bei "A2".
Der verbesserte Ausblick widerspiegle die nachhaltige Margenverbesserung von ABB, die starke Cash-Generierung sowie eine niedrige Verschuldung, heisst es im Kommentar der Ratingagentur. Die Kreditkennzahlen von ABB entsprächen zunehmend den Anforderungen eines höheren Ratings.
Eine Heraufstufung hänge nun von einer weiterhin disziplinierten Finanzpolitik ab, die Akquisitionen und Ausschüttungen an die Aktionäre mit der Aufrechterhaltung einer geringen Verschuldung in Einklang bringe, so Moody's weiter.
Die ABB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 3,7 Prozent schwächer bei 69,18 Franken.
tp/mk
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX mit Verlusten -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Am heimischen Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.