|Modernisierung der IT
|
13.07.2026 08:36:06
ABB-Aktie: Auftrag an Tata Consultancy ausgeweitet
Der Technologiekonzern ABB hat die bestehende Partnerschaft mit Tata Consultancy Services (TCS) ausgeweitet.
Die bereits seit rund 20 Jahren bestehende Partnerschaft gehe damit in eine neue Phase, teilte TCS am Montag mit. Gemäss dem neuen, mehrjährigen Vertrag im Wert von mehreren Millionen US-Dollar wird TCS die bestehende Rolle als Manager der IT-Infrastruktur von ABB weiterentwickeln hin zu einem Lieferanten eines weltweiten End-to-End-Netzwerkbetriebs über ein integriertes "Network-as-a-Service"-Modell.
cf/hr
Zürich (awp)
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