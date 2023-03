ABB-Aktie: ABB startet angekündigten Aktienrückkauf Anfang April

Insgesamt sollen Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückgekauft werden.

Das Programm laufe bis zum 20. März 2024, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von ABB könnten maximal rund 30 Millionen Aktien zurückgekauft werden. Das Programm laufe über eine zweite Handelslinie an der SIX. Die so erworbenen Aktien sollen vernichtet werden.

Zürich (awp)