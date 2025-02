ABB-Aktie: ABB beendet Aktienrückkaufprogramm 2024

In diesem hat ABB laut eigenen Angaben insgesamt 16,7 Millionen Aktien für 0,9 Milliarden Dollar zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 0,89 Prozent ihres zu Beginn des Rückkaufs ausgegebenen Aktienkapitals. Die Aktien sollen nun vernichtet werden, teilte ABB am Montag mit.

Nun soll, wie am 30. Januar 2025 kommuniziert, ein neues Programm von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zum Zweck der Kapitalherabsetzung starten. Das neue Programm werde voraussichtlich Anfang Februar 2025 lanciert. Es soll auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt werden und bis Ende Januar 2026 laufen. Auch die im Rahmen des neuen Programms zurückgekauften Aktien sollen vernichtet werden.

Zusätzlich will ABB bis Ende Januar 2026 7 Millionen Aktien erwerben, die hauptsächlich für Aktienpläne für Mitarbeitende genutzt werden sollen. Die Käufe erfolgen zum Marktpreis auf der ordentlichen Handelslinie an der SIX Swiss Exchange.

ABB hält laut weiteren Angaben aktuell 24,1 Millionen eigene Aktien, einschliesslich der 16,7 Millionen Anteile, die zur Vernichtung zurückgekauft wurden.

