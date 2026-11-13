Abaxx Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abaxx Technologies hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.51 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abaxx Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.290 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 70.97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch