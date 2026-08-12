Abans stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Abans äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.20 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Abans im vergangenen Quartal 37.13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 95.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abans 18.96 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch