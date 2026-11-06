ABans Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABans Enterprises äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.12 INR gegenüber 0.700 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ABans Enterprises im vergangenen Quartal 19.02 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABans Enterprises 25.63 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch