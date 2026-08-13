ABans Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABans Enterprises hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.670 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.89 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 13.57 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch