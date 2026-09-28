Aban Offshore stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aban Offshore präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14.35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -43.320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aban Offshore mit einem Umsatz von insgesamt 1.65 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 44.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch