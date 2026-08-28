AB Spolka Akcyjna: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AB Spolka Akcyjna lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.57 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.19 PLN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.58 Milliarden PLN umgesetzt, gegenüber 3.18 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch