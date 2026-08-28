|
28.08.2026 06:37:00
AB Spolka Akcyjna: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AB Spolka Akcyjna lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3.57 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.19 PLN je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.58 Milliarden PLN umgesetzt, gegenüber 3.18 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.