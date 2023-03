AB Inbev verdient im Quartal mehr und erhöht Dividende deutlich

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag stabil erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte hingegen verlieren. Die asiatischen Indizes zeigen sich am Donnerstag mit negativer Tendenz, die Verluste fallen vielerorts aber minimal aus. An der Wall Street zeigte sich am Mittwoch ein gemischtes Bild.