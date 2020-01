AB InBev et BayWa r.e. annoncent le plus grand accord paneuropéen jamais conclu par des entreprises dans le domaine de l'énergie solaire pour brasser la bière Budweiser avec une électricité 100 % ...

MUNICH, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les bières d'AB InBev, et notamment Budweiser, la marque de bière la plus valorisée au monde, seront bientôt brassées en utilisant de l'électricité renouvelable dans toute l'Europe, car AB InBev a signé un accord avec le développeur mondial d'énergie renouvelable, BayWa r.e., pour acheter de l'électricité 100 % renouvelable pour ses opérations européennes de brassage.

Le contrat d'achat d'énergie virtuelle (VPPA) d'une durée de 10 ans prévoit l'alimentation en énergie provenant de deux parcs solaires d'une puissance délivrée combinée de près de 200 mégawatts, dont plus de 130 mégawatts seront fournis à AB InBev.

Cela constitue le plus grand contrat paneuropéen de l'histoire en matière d'énergie solaire, couvrant les 14 brasseries d'AB InBev en Europe occidentale et plus de 50 marques brassées et vendues dans 12 pays*, y compris la marque mondiale Budweiser.

BayWa r.e. financera et développera deux nouveaux sites solaires en Espagne, dont l'un sera appelé le parc solaire Budweiser, qui fourniront 250 gigawattheures d'électricité renouvelable par an pour les brasseries d'AB InBev. Sur la durée du PPA, cela suffit pour alimenter l'équivalent de près de 670 000 foyers européens, ou 100 000 matches de football dans des stades.

Les opérations de brassage européennes d'AB InBev produisent plus de 55 millions de fûts de bière par an et environ cinq millions de bouteilles de Budweiser chaque semaine. Budweiser est maintenant la plus grande marque d'AB InBev en Europe, après son lancement en France et aux Pays-Bas l'année dernière.

La nouvelle capacité solaire devrait être ajoutée et raccordée par BayWa r.e. d'ici le 1er mars 2022. Avant que ces sites solaires ne soient opérationnels, BayWa r.e. fournira à AB InBev 75 gigawattheures de garanties d'origine à partir de son parc éolien « La Muela » à Saragosse, en Espagne, soit l'équivalent de l'électricité nécessaire pour produire suffisamment de bière pour 18 Oktoberfests.

Une fois que toutes les Budweiser d'Europe occidentale seront brassées de manière renouvelable, la marque affichera un nouveau symbole sur l'emballage pour encourager les consommateurs à choisir une bière brassée avec de l'électricité 100 % renouvelable.

Le symbole, qui est en train d'être déployé sur les bières Budweiser au Royaume-Uni et aux États-Unis, à la suite de la conclusion d'accords en matière d'énergie solaire et éolienne sur ces marchés, est à la disposition d'autres entreprises, dans un geste qui, espère le brasseur, contribuera à modifier le choix des consommateurs.

Jason Warner, le président de la zone Europe chez AB InBev, a déclaré : « En tant que brasseur, nous nous appuyons sur des ingrédients naturels (eau, houblon, orge et levure) pour fabriquer nos bières. Nous savons donc que la durabilité ne fait pas seulement partie de nos activités, mais qu'elle est aussi au cœur de nos préoccupations. Du recyclage du CO2 libéré lors du processus de brassage à l'élimination du plastique de nos emballages, nous cherchons constamment non seulement à réduire notre impact sur l'environnement, mais aussi à avoir un effet positif net.

« C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec BayWa r.e. pour construire le parc solaire Budweiser, ajouter de nouvelles capacités solaires européennes et brasser nos bières dans toute l'Europe occidentale avec de l'électricité renouvelable. Alors que nous saluons le nouveau Green Deal européen, nous demandons maintenant à nos consommateurs, clients, collègues, partenaires commerciaux et autres entreprises de se joindre à nous pour passer à l'énergie renouvelable : nous mettons notre symbole d'électricité 100 % renouvelable à la disposition de toutes les marques qui sont produites avec des énergies renouvelables. Ce symbole a pour but de susciter un changement positif des consommateurs, lorsqu'ils effectuent des achats lors de leurs courses hebdomadaires, lorsqu'ils commandent au bar ou lorsqu'ils consomment entre amis. »

Matthias Taft, le PDG de BayWa r.e., a déclaré : « Les consommateurs veulent de plus en plus faire des choix "verts" avec les produits qu'ils achètent. Des marques de premier plan, comme Budweiser, ouvrent la voie et nous sommes fiers d'apporter notre soutien à AB InBev dans sa propre transition vers les énergies renouvelables. Les entreprises sont le nouveau moteur de cette transition et, dans le secteur de la vente au détail, cela signifie que les consommateurs peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques à travers leurs décisions d'achat. De plus, AB InBev est en mesure de s'approvisionner en énergie abordable, fiable et durable. »

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable pour 2025, AB InBev s'est engagée à ce que toute l'électricité qu'elle achète provienne de sources renouvelables. L'entreprise progresse dans sa transition vers l'électricité renouvelable dans ses activités partout à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, en Russie, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Inde. Cet engagement mondial fera d'AB InBev le plus grand acheteur d'électricité renouvelable dans le secteur des biens de consommation.

*Les pays d'Europe occidentale concernés par cet accord sont : la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, les îles Canaries, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège. La Russie et le Royaume-Uni ont déjà signé des accords en matière d'électricité renouvelable.

À propos d'AB InBev

Anheuser-Busch InBev est le principal brasseur au monde et une société cotée en bourse située à Louvain, en Belgique. Notre rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. Nous nous engageons à brasser les meilleures bières en utilisant des ingrédients naturels de premier choix, à savourer de façon responsable. Depuis nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn à Louvain, en Belgique, nous sommes maintenant une brasserie géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement. Nous tirons parti des forces collectives d'environ 175 000 employés, dont 12 000 en Europe. Nous bureaux et brasseries sont répartis dans 18 États membres de l'UE et notre Centre mondial d'innovation est également situé à Louvain, en Belgique. Suivez-nous sur Twitter : ABInBev_EU

Pour plus d'informations sur Anheuser-Busch InBev, veuillez consulter www.ab-inbev.com

À propos de Budweiser

La Budweiser, la « Reine des bières », a été introduite par Adolphus Busch en 1876 et est toujours brassée avec le même soin et selon les mêmes normes de qualité et d'exigence. Ce qui a commencé comme un produit initialement américain il y a 139 ans est aujourd'hui une marque mondiale, appréciée par les consommateurs dans 85 pays. Conformément à sa recette originale, cette excellente lager américaine est affinée pendant 21 jours sur des copeaux de hêtre, ce qui lui donne une saveur parfaitement équilibrée et un goût franc et rafraîchissant. Budweiser est considérée comme la marque de bière la plus valorisée au monde (SOURCE : Classement BrandZ™ 2015 des 100 marques mondiales les plus valorisées au monde).

À propos de BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.) :

Qu'il s'agisse d'énergie solaire et éolienne, chez BayWa r.e., nous repensons l'énergie pour mieux la produire, la stocker et l'utiliser. Nous sommes l'un des principaux développeurs, fournisseurs de services, distributeurs et fournisseurs de solutions énergétiques au niveau mondial.

Nous proposons des solutions d'énergie renouvelable dans le monde entier et avons mis en production plus de 2,8 GW d'énergie, tout en gérant plus de 7 GW d'actifs. BayWa r.e est un fournisseur leader sur le marché de gros de l'énergie solaire. Nous avons également une activité de trading d'énergie en forte croissance.

Appartenant à BayWa Group, dont le chiffre d'affaires s'élève à 16 milliards d'euros, nous nous efforçons chaque jour de trouver de nouvelles solutions, de repousser les limites technologiques et de façonner activement l'avenir de l'énergie.

Pour plus d'informations sur BayWa r.e., veuillez consulter www.baywa-re.com

