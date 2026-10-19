AB Igrene zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AB Igrene lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.050 SEK gegenüber -0.070 SEK im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch