|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Makroökonomische Gegenwinde
|
03.11.2026 10:49:03
AB Foods-Aktie unter Druck: Primark-Prognose fällt enttäuschend aus
Der Mischkonzern AB Foods wird auch in den kommenden Monaten viel Gegenwind verspüren.
Wie bereits bekannt dürfte der operative Gewinn im neuen Geschäftsjahr (Ende September) im Vergleich zu 2025/26 zurückgehen. Das war bislang allerdings vor allem auf das schwache Zuckergeschäft zurückgeführt worden, nun aber ist klar: Auch Primark dürfte schwächer abschneiden als zuletzt. Die AB Foods-Aktie fällt in London um 1,75 Prozent auf 19,09 Pfund.
Für sein Primark-Geschäft erwartet AB Foods im Geschäftsjahr 2026/27 eine bereinigte operative Gewinnmarge von etwa 10 Prozent und damit leicht unter dem Wert des am 12. September beendeten Geschäftsjahres. Einer der Gründe dafür ist auch, dass die Briten in Massnahmen investieren wollen, um das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln und Primark so wieder auf Spur zu bringen, bevor der Einzelhändler im Dezember 2027 ausgegliedert werden soll.
Primark kämpft seit Längerem nicht nur mit der gedämpften Konsumlaune europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern steht auch im intensiven Wettbewerb mit Shein, dem Konkurrenten aus Singapur, der hauptsächlich online aktiv ist.
Auf Konzernebene stagnierte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu bei rund 19,6 Milliarden Pfund. Das bereinigte operative Ergebnis ging um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich sank der Gewinn um 9 Prozent auf 930 Millionen Pfund.
Für Konzernchef Weston spiegeln die Ergebnisse ein schwieriges Geschäftsumfeld und makroökonomische Gegenwinde wider. "Wir haben uns auf das konzentriert, was wir beeinflussen können, und gezielte Massnahmen ergriffen, um die Leistung zu steigern", sagte er laut Mitteilung.
/lew/men/mis
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated British Foods plc
Analysen zu Associated British Foods plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.