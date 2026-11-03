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Makroökonomische Gegenwinde 03.11.2026 10:49:03

AB Foods-Aktie unter Druck: Primark-Prognose fällt enttäuschend aus

AB Foods-Aktie unter Druck: Primark-Prognose fällt enttäuschend aus

Der Mischkonzern AB Foods wird auch in den kommenden Monaten viel Gegenwind verspüren.

Associated British Foods
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"Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir hinsichtlich der Konsumentenstimmung und der Rohstoffkosten vorsichtig", sagte Konzernchef George Weston am Dienstag in London laut Mitteilung.

Wie bereits bekannt dürfte der operative Gewinn im neuen Geschäftsjahr (Ende September) im Vergleich zu 2025/26 zurückgehen. Das war bislang allerdings vor allem auf das schwache Zuckergeschäft zurückgeführt worden, nun aber ist klar: Auch Primark dürfte schwächer abschneiden als zuletzt. Die AB Foods-Aktie fällt in London um 1,75 Prozent auf 19,09 Pfund.

Für sein Primark-Geschäft erwartet AB Foods im Geschäftsjahr 2026/27 eine bereinigte operative Gewinnmarge von etwa 10 Prozent und damit leicht unter dem Wert des am 12. September beendeten Geschäftsjahres. Einer der Gründe dafür ist auch, dass die Briten in Massnahmen investieren wollen, um das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln und Primark so wieder auf Spur zu bringen, bevor der Einzelhändler im Dezember 2027 ausgegliedert werden soll.

Primark kämpft seit Längerem nicht nur mit der gedämpften Konsumlaune europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern steht auch im intensiven Wettbewerb mit Shein, dem Konkurrenten aus Singapur, der hauptsächlich online aktiv ist.

Auf Konzernebene stagnierte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu bei rund 19,6 Milliarden Pfund. Das bereinigte operative Ergebnis ging um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich sank der Gewinn um 9 Prozent auf 930 Millionen Pfund.

Für Konzernchef Weston spiegeln die Ergebnisse ein schwieriges Geschäftsumfeld und makroökonomische Gegenwinde wider. "Wir haben uns auf das konzentriert, was wir beeinflussen können, und gezielte Massnahmen ergriffen, um die Leistung zu steigern", sagte er laut Mitteilung.

/lew/men/mis

LONDON (awp international)

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Bildquelle: Angelina Dimitrova / Shutterstock.com
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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