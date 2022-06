AB Foods-Aktie dreht ins Plus: Umsatzwachstum dank Erholung von Primark und Preiserhöhungen

Zu konstanten Wechselkursen stiegen die Erlöse im Quartal (per 28. Mai) um rund ein Drittel auf gut vier Milliarden britische Pfund (knapp 4,7 Mrd Euro). Dabei trug das Nahrungsmittelgeschäft mit einem währungsbereinigten Plus von zehn Prozent auf 2,3 Milliarden Pfund den Löwenanteil bei. Hier profitierte das Unternehmen von Preiserhöhungen.

Das Einzelhandelsgeschäft mit der Kette Primark zog deutlich an. Allerdings waren im vergangenen Jahr die Läden überwiegend bis Mitte April pandemiebedingt geschlossen gewesen. So verzeichnete Primark ein Plus im Quartal von mehr als 80 Prozent. Verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum vor der Pandemie vor drei Jahren legten die Erlöse um vier Prozent zu. Insgesamt sei Primark auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2021/22 eine bereinigte operative Marge von etwa zehn Prozent zu erreichen.

Im Konzern seien Umsatz und das nicht näher bezifferte bereinigte operative Ergebnis im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hiess es weiter. AB Foods bestätige daher den Ausblick für das Geschäftsjahr.

In London dreht die AB Foods nach einem schwachen Start ins Plus: Die AB Foods-Aktie zieht zeitweise um 1,52 Prozent auf 16,40 Pfund an.

