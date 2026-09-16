AB&Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AB&Company liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AB&Company die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37.11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch