Aayush Wellness: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aayush Wellness hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.250 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Aayush Wellness im vergangenen Quartal 362.0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aayush Wellness 399.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch