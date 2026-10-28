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28.10.2026 06:37:00
AAVAS Financiers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AAVAS Financiers äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22.89 INR. Im Vorjahresviertel waren 20.71 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AAVAS Financiers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.37 Milliarden INR im Vergleich zu 6.67 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 22.78 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4.33 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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