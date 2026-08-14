Aarvi Encon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aarvi Encon hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aarvi Encon 2.85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.51 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.73 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch