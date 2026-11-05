Aarti Drugs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aarti Drugs hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 9.07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.95 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.26 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6.53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch