Aarons: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aarons präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.820 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Aarons mit einem Umsatz von insgesamt 725.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21.96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch