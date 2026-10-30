Aaron Rents gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aaron Rents hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.96 Prozent auf 725.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 595.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch