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05.11.2026 08:20:05
Aargauische Kantonalbank verpflichtet den CEO der Baloise Bank
Thomas Schöb, CEO der Baloise Bank, wird im Juni 2027 Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank werden. Für ihn spricht die breite Führungserfahrung – und die Verwurzelung im Kanton.
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
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|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
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|SIX-Handel: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Helvetia Baloise am 05.11.2026
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.