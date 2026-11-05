Aargauische Kantonalbank ernennt Thomas Schöb zum Direktionspräsident

Aarau (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) erhält einen neuen Chef. Thomas Schöb übernimmt per 1. Juni 2027 das Amt des Direktionspräsidenten von Dieter Widmer, der die Bank auf eigenen Wunsch verlässt.

Schöb ist derzeit CEO der Baloise Bank und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz von Helvetia. Er wird seine bisherigen Funktionen per Ende April 2027 abgeben, wie die AKB am Donnerstag mitteilte. Der diplomierte ETH-Physiker verfügt über langjährige Führungserfahrung im Banken- und Versicherungssektor.

Der bisherige Direktionspräsident Dieter Widmer gibt sein Amt per Ende Mai 2027 ab, was bereits im Juni angekündigt wurde. Er war über 30 Jahre für die Kantonalbank tätig, davon elf Jahre in der Geschäftsleitung und neun Jahre an deren Spitze.

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