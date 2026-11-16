Aardvark Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aardvark Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.88 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch