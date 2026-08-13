Aardvark Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aardvark Therapeutics lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Aardvark Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.66 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.660 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch