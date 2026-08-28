Aardvark 2 Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aardvark 2 Capital hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.05 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.050 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch