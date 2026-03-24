AAR Aktie 903005 / US0003611052
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24.03.2026 22:19:56
AAR Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - AAR CORP. (AIR), Tuesday reported third-quarter net income of $68.0 million, or $1.71 per share, compared to a net loss of $8.9 million, or $0.25 per share.
The prior year quarter included a pre-tax charge of $63.7 million associated with the divestiture of the Company's Landing Gear Overhaul business. Adjusted earnings per share in the third quarter of fiscal year 2026 were $1.25, compared to $0.99 in the third quarter of the prior year.
Consolidated third-quarter sales increased 25% to $845.1 million, compared to $678.2 million in the same quarter last year.
Sales to commercial customers increased 27%, or $130 million, primarily due to double-digit organic growth across new parts Distribution within the Company's Parts Supply segment and the impact of the Company's acquisitions of HAECO Americas and ADI. Sales to government customers increased 19% over the same period last year, primarily due to increased order volume for new parts Distribution activities and the impact of ADI's sales to government customers.
Looking forward to the fourth quarter, the company expects sales growth of 19-21% and organic sales growth of 6-8%. For the full year 2026, the company expects sales growth of about 19% and organic sales growth of about 12%, compared to prior estimate of total sales growth of approaching 17% and organic sales growth of approaching 11%.
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Analysen zu AAR Corp.
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
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– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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