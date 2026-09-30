AAR präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AAR liess sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AAR die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.950 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 918.0 Millionen USD gegenüber 739.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch