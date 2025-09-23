AAR Aktie 903005 / US0003611052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2025 23:08:28
AAR Corp Announces Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - AAR Corp (AIR) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $34.4 million, or $0.95 per share. This compares with $18.0 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, AAR Corp reported adjusted earnings of $39.0 million or $1.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $739.6 million from $661.7 million last year.
AAR Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.4 Mln. vs. $18.0 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.50 last year. -Revenue: $739.6 Mln vs. $661.7 Mln last year.
Nachrichten zu AAR Corp.
|
22.09.25
|Ausblick: AAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.25
|Erste Schätzungen: AAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Ausblick: AAR veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: AAR informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)