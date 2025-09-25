AAR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AAR hat am 23.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat AAR mit einem Umsatz von insgesamt 739.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch