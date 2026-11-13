AAPICO Hitech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AAPICO Hitech gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 THB. Im Vorjahresviertel hatte AAPICO Hitech 0.630 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat AAPICO Hitech im vergangenen Quartal 6.99 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AAPICO Hitech 6.12 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch